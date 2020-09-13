В Ленобласти открыли памятник военному связисту Шифрину

В учебном центре Военной академии связи установили бюст генералу-лейтенанту Игорю Шифрину.

Памятник и аллею памяти торжественно открыли в субботу, 12 сентября, в деревне Вайялово. Таким образом было принято решение увековечить память о настоящем герое.

Шифрин был руководителем Военного эксплуатационного-восстановительного управления связи Спецстроя России. В Чеченской республике в ходе проведения контртеррористической он лично отвечал за развертывание систем связи. В течение трех лет генерал 14 раз оказывался на поле боя и неоднократно подвергал свою жизнь опасности. При этом, несмотря на все обстоятельства, Шифрин никогда не сдавался и проявлял твердость и силу характера. Об этом сообщает «КП — Петербург» с ссылкой на пресс-службу Западного-военного округа.

Смерть настигла героя в 2002 году. В Грозном военные попали под засаду боевиков. Своим подчиненным Шифрин успел отдать приказ лечь на пол транспортных средств, а сам спастись не успел, получив смертельное ранение в грудь.

За заслуги и мужество Шифрину посмертно присвоили звание Героя Российской федерации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти открыли памятник военным ветеринарам.