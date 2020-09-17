В Петербурге организуют бесплатные экскурсии в честь Всемирного дня туризма

В Петербурге организуют бесплатные экскурсии в честь Всемирного дня туризма
Петербург. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Туристская индустрия Северной столицы подарит горожанам бесплатные экскурсии в честь Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября. Об этом рассказали в Комитете по развитию туризма.

В рамках праздничного дня в Петербурге будет проходить акция «Неповторимое очарование гостеприимного Санкт-Петербурга». К следующим выходным для петербуржцев и гостей города готовят звуковое шоу «Поющие мосты», которое уже стало визитной карточкой города на Неве. На один день всем желающим предоставят возможность бесплатно побывать на экскурсиях по рекам и каналам, а также в ряде музеев.

26 и 27 сентября будут организованы бесплатные экскурсии проекта «Петербургский калейдоскоп». Но для этого необходима предварительная запись.

Также для горожан откроют русский 54-пушечный парусный линейный корабль «Полтава» и «Ресторанный фестиваль Visit Petersburg».

Регистрацию на мероприятие откроют 18 сентября на сайте Visit-Petersburg.ru.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург встречает «Фестиваль уличного кино».

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