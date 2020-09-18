На Невском проспекте по горячим следам задержали безработного, ограбившего жителя Москвы

В отношении подозреваемого составлен административный протокол, его отпустили под подписку о невыезде. Фото: pixabay.com

В отношении подозреваемого составлен административный протокол, его отпустили под подписку о невыезде. Фото: pixabay.com

Ранним утром 17 сентября, около 2:30, на приехавшего в Петербург жителя Москвы напал грабитель. Он оставил 50-летнего мужчину без дорогого смартфона.

Пострадавший сам обратился в правоохранительные органы около 4:25 и рассказал, что возле дома №89 по Невскому проспекту неизвестный набросился на него и силой отобрал смартфон Samsung, после чего скрылся. Материальный ущерб москвич оценил в 17 тысяч рублей.

Спустя несколько часов, около 8 утра, возле соседнего от места происшествия дома на Невском проспекте задержали 32-летнего подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неработающий петербуржец. Потенциального злоумышленника доставили в отдел полиции, однако похищенного при нем не оказалось. Поиски смартфона продолжаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудника петербургской полиции подозревают в содействии угонщикам автомобилей.