«ТЭК СПб» на два года раньше закончил реконструкцию теплосетей на проспекте Ветеранов

Совместно с компанией ООО «Возрождение Петербурга» ГУП «ТЭК СПб» обновило 1,4 километра изношенных теплосетей на участке проспекта Ветеранов от улицы Добровольцев до Авангардной.

Предприятие осуществляло реконструкцию магистральных и внутриквартальных сетей за свой счет — это один из крупнейших участков работ ТЭКа. Кроме того, этот проект является показательным по качеству и срокам выполнения работ. Предполагалось, что монтаж и благоустройство прилегающей территории, учитывая сложность дефектов, завершатся не раньше октября 2022 года.

Однако этот объект имеет высокую социальную значимость, в связи с чем предприятие постаралось максимально эффективно оптимизировать имеющиеся ресурсы для скорейшего завершения реконструкции. Новые теплосети будут обогревать 225 зданий, 187 из которых — многоквартирные дома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ТЭК вложит в реконструкцию теплосетей Колпинского района почти миллиард рублей.