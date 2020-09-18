«ТЭК СПб» на два года раньше закончил реконструкцию теплосетей на проспекте Ветеранов

&#171;ТЭК СПб&#187; на два года раньше закончил реконструкцию теплосетей на проспекте Ветеранов
Новые трубопроводы повысят надежность теплоснабжения в 167 жилых домах Красносельского района. Фото: ГУП "ТЭК СПб"

Совместно с компанией ООО «Возрождение Петербурга» ГУП «ТЭК СПб» обновило 1,4 километра изношенных теплосетей на участке проспекта Ветеранов от улицы Добровольцев до Авангардной.

Предприятие осуществляло реконструкцию магистральных и внутриквартальных сетей за свой счет — это один из крупнейших участков работ ТЭКа. Кроме того, этот проект является показательным по качеству и срокам выполнения работ. Предполагалось, что монтаж и благоустройство прилегающей территории, учитывая сложность дефектов, завершатся не раньше октября 2022 года.

Однако этот объект имеет высокую социальную значимость, в связи с чем предприятие постаралось максимально эффективно оптимизировать имеющиеся ресурсы для скорейшего завершения реконструкции. Новые теплосети будут обогревать 225 зданий, 187 из которых — многоквартирные дома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ТЭК вложит в реконструкцию теплосетей Колпинского района почти миллиард рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУП “ТЭК СПб” проспект ветеранов реконструкция теплосетей санкт-петербург теплосети


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кудрин выступил за расширение господдержки бедных
В Литве прокомментировали заявление Лукашенко о закрытии границ
«Минеры» вывели на улицу сотрудников и студентов СПбГУЭФ на ...
Сонный водитель Volkswagen протаранил отбойник на «Коле»
В Ленинградском зоопарке во время пожара спасли капибару
Показатели заболеваемости коронавирусом в России вернулись к максимумам лета
Володин: в ситуации с Навальным замешаны иностранные спецслужбы
Депутат Госдумы предложил ввести в России студенческий капитал