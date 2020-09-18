Петербургского водителя лишили прав из-за употребления запрещенных веществ

Управлять транспортным средством мужчина больше не в праве. Фото: pixabay.com

Управлять транспортным средством мужчина больше не в праве. Фото: pixabay.com

Прокуратура Петродворцового района провела проверку по факту возможного нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

В пятницу, 18 сентября, стало известно, что в отношении жителя Северной столицы возбуждено уголовного дело по факту незаконной покупки и хранения запрещенных веществ. В ходе расследования мужчине провели необходимые экспертизы, призванные выяснить подробности состояния его здоровья на предмет наличия зависимостей и проблем с психикой. Специалисты установили, что подозреваемому необходимо пройти курс лечения у нарколога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Учитывая предварительные итоги следственных работ, прокуратура подала прошение в суд о лишении мужчины водительского удостоверения. Просьба прокурора была удовлетворена — права аннулированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга добилась компенсации для пенсионера, получившего травму из-за гололеда.