Петербургского водителя лишили прав из-за употребления запрещенных веществ

Прокуратура Петродворцового района провела проверку по факту возможного нарушения в сфере безопасности дорожного движения.
В пятницу, 18 сентября, стало известно, что в отношении жителя Северной столицы возбуждено уголовного дело по факту незаконной покупки и хранения запрещенных веществ. В ходе расследования мужчине провели необходимые экспертизы, призванные выяснить подробности состояния его здоровья на предмет наличия зависимостей и проблем с психикой. Специалисты установили, что подозреваемому необходимо пройти курс лечения у нарколога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Учитывая предварительные итоги следственных работ, прокуратура подала прошение в суд о лишении мужчины водительского удостоверения. Просьба прокурора была удовлетворена — права аннулированы.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга добилась компенсации для пенсионера, получившего травму из-за гололеда.