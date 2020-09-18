Volkswagen насмерть снес пешехода на Северном проспекте

В Петербурге выясняют обстоятельства аварии в Калининском районе, где погиб пешеход.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что авария произошла в пятницу, 18 сентября, днем.

Так, на Северном проспекте Volkswagen сбил пешехода-женщину, на вид старше 50 лет. Уточняется, что она оказалась на дороге вне зоны пешеходного перехода.

В результате пострадавшая погибла.

По факту ДТП ведут проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала об аварии на набережной Обводного канала. Там иномарку выбросило на тротуар после столкновения с другим автомобилем.