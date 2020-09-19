Седакова вышла замуж в третий раз: супругом стал баскетболист Тимма

Возлюбленные узаконили брак еще 6 сентября.

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма поженились 6 сентября, о чем артистка рассказала в своем Telegram-канале. Она выложила несколько снимков и призвала поклонников поздравить ее с отличной новостью. Известно, что печати в паспортах молодоженов поставили в подмосковной Барвихе.

О своем союзе пара также поведала на шоу «Вечерний Ургант».

«Да, мы уже поженились. Я больше не невеста. Мы вообще никому не хотели рассказывать. Мы решили просто расписаться и отпраздновать в семейном кругу»,

— поделилась Седокова.

Поклонники написали, что супруги отлично смотрятся вместе и пожелали им счастья.

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