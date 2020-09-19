Три города Ленобласти стали историческими поселениями региона

Три города Ленобласти стали историческими поселениями региона
Ивангород. Фото: Wikipedia

Шлиссельбург, Новая Ладога и Ивангород отныне считаются историческими поселениями регионального значения. Это значит, что им обеспечат особую защиту.

Как сообщает председатель областного Комитета по культуре Владимир Цой, теперь власти могут признавать здания, например, предметом охраны исторического поселения. Снести такие здания будет нельзя, но можно будет перестроить с такими же фасадами. Но в первую очередь, целью будет защита исторического облика.

Ранее статус исторического поселения регионального значения был признан только Выборг. В скором времени статус исторических поселений, но уже федерального значения, присвоят Гатчине и Старой Ладоге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Шихан Куштау в Башкирии присвоили статус природного памятника. Гора получила охранный статус для сохранения редких растений, животных и уникальных природных ландшафтов.

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