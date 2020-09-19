Шторм второй раз подряд «закрывает» сады и парки Петербурга

Шторм второй раз подряд &#171;закрывает&#187; сады и парки Петербурга
Горожан просят быть осторожными и держаться подальше от деревьев во время шторма. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Северной столице уже второй день подряд закрывают сады и парки для безопасности людей. Причина — вернувшийся в город штормовой ветер.

Об рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству сегодня, 19 сентября. По данным синоптиков, порывы западного и северо-западного ветра в течение дня могут достигать 17 метров в секунду.

Горожан просят быть осторожными и держаться подальше от деревьев во время шторма. В комитете работает круглосуточный телефон дежурной службы: 314-60-13.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром субботние пробки в Петербурге оценили в 2 балла. Самая тяжелая ситуация обстояла на КАДе в районе Обухово.

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