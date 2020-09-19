Губернатор Саратовской области подхватил коронавирусом

Губернатор Саратовской области подхватил коронавирусом
Результаты теста оказались положительными. Фото: pixabay.com

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подхватил коронавирусную инфекцию. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Соответствующий пост глава региона опубликовал в субботу, 19 сентября. Губернатор отметил, что сдал тест на Covid-19, «который показал положительный результат».

«Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме, — написал Радаев.

Губернатор подчеркнул, что продолжает работать, только дистанционно.

Местные жители тут же отреагировали на это известие. Подписчики пожелали Радаеву скорейшего выздоровления, а также попросили его делиться в Сети подробностями своего самочувствия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России впервые с июля выявили более 6 тысяч инфицированных коронавирусом.

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