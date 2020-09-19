ДТП с КамАЗом перекрыло дорогу у Арки Победы

ДТП с КамАЗом перекрыло дорогу у Арки Победы
ДТП в Красносельском районе. Фото: группа ". ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

КамАЗ столкнулся с легковушкой в Красном Селе. Авария перекрыла часть дороги у Арки Победы.

Об аварии очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что авария произошла на пощади Воинской Славы на съезде на Кингисеппское шоссе. Там столкнулись КамАЗ с легковой автомобиль.

По словам местных жителей, объезжать аварию приходится по встречной полосе. Автобусы отправляются в объезд по Гатчинскому шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на трассе «Скандинавия». Там водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадавший был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

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