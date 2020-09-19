Пожар в Адмиралтейском районе локализовали

В Петербурге пожар в Адмиралтейском районе, которому пришлось присвоить ранг №1 БИС, смогли локализовать.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что сообщение о пожаре на Митрофаньевском шоссе спасатели получили около полуночи. Загорелось нежилое здание – огонь охватил третий этаж и кровлю. Полыхали 160 квадратных метров. Пожару присвоили ранг №1 БИС.

Уточняется, что локализовать его смогли к 00:19. Спасатели ликвидировали открытое горение, ранг пожара снизили до №1.

Отмечается, что данные о пострадавших в ведомство не поступали.