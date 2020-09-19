Пожар в Адмиралтейском районе локализовали

Пожар в Адмиралтейском районе локализовали
Пожар. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

В Петербурге пожар в Адмиралтейском районе, которому пришлось присвоить ранг №1 БИС, смогли локализовать.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что сообщение о пожаре на Митрофаньевском шоссе спасатели получили около полуночи. Загорелось нежилое здание – огонь охватил третий этаж и кровлю. Полыхали 160 квадратных метров. Пожару присвоили ранг №1 БИС.

Уточняется, что локализовать его смогли к 00:19. Спасатели ликвидировали открытое горение, ранг пожара снизили до №1.

Отмечается, что данные о пострадавших в ведомство не поступали.

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