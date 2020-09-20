В Петербурге виновника двойного ДТП, в котором погибла пассажирка, привлекут к ответственности

В Петербурге на водителя без прав, который устроил два ДТП, одно из которых оказалось смертельным, открыли уголовное дело части 3 статьи 264 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе петербургского ГУ МВД России, это произошло в субботу, 19 сентября, в 14:50 на автодороге Петербург-Ручьи. Водитель 30-ти лет сел за руль чужого автомобиля «ВАЗ». При неустановленных обстоятельствах он вылетел на «встречку», где врезался во встречный «Вольво». После этого отечественное авто отбросило в «Ладу Ларгус», который вел 47-летний мужчина.

В результате ДТП 46-летняя пассажирка»ВАЗ» скончалась в больнице.

Отмечается, что у водителя «ВАЗ» нет водительских прав. Его также госпитализировали. Он находится в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе пешехода не удалось спасти после ДТП.