Полицейского из Петербурга избили во время отдыха в Ставрополье

Полицейского из Петербурга избили во время отдыха в Ставрополье
На полицейского напал житель Ставропольского края. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургского сотрудника правоохранительных органов госпитализировали в Ставропольском крае с побоями.

Об этом стало известно в воскресенье, 20 сентября. Как сообщает 78.ru, ссылаясь на правоохранителей, инцидент произошел двумя днями ранее, 18 сентября, в доме в Речном переулке в селе Александровское.

Около 19.30 30-летний мужчина набросился с кулаками на полицейского и несколько раз ударил его по голове. Мужчина серьезно пострадал и ему потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ссадины шейного отдела.

Местного жителя, напавшего на сотрудника полиции, доставили в отдел, где на него составили административный протокол. Сейчас правоохранители решают вопрос о проведении служебной проверки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейский спас девушку, которая могла упасть в канал Грибоедова.

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