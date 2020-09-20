Жители Петербурга приняли участие в «Кроссе нации» в честь Всероссийского дня бега

В субботу, 19 сентября, в Северной столице состоялся ежегодный масштабный забег «Кросс нации» в рамках Всероссийского дня бега.

Маршрут пятикилометрового забега пролегал по самым ключевым и красивым точкам исторического центра Санкт-Петербурга. Стартовали спортсмены с Дворцовой площади. Поскольку забег является не столько соревнованием, сколько знаковым мероприятием, где могут участвовать и профессионалы, и любители и совсем новички, маршрут был непродолжительным и не сложным.

На пути участникам предстояло совершить всего четыре поворота: через центр города на Неве их вел правильный прямоугольник. Стоит отметить, что при этом бегунам приходилось бороться с довольно сильным ветром. Дистанцию каждый бежал для себя: на время или просто ради удовольствия. Активное участие в забеге принимали не только непосредственно участники, но и зрители, которые пришли поддержать спортсменов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Кросс Нации» усложнил движение транспорта в центре города.