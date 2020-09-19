«Кросс Нации» создаст пробки в центре Петербурга в субботу утром

&#171;Кросс Нации&#187; создаст пробки в центре Петербурга в субботу утром
Кросс Нации. Фото: kfis.spb.ru

Петербургские автомобилисты проведут субботнее утро в пробках в центре города из-за Всероссийского пробега «Кросс Нации — 2020».

Так, 19 сентября в центре Северной столицы закроют для проезда несколько улиц. С 9.00 до 15.00 перекроют Певческий проезд вдоль домов №4 и №68 по Дворцовой площади. С 11.50 до 12.15 водители не смогут проехать по Невскому проспекту, в направлении от Малой Морской к Дворцовому проезду. Кроме того, для петербургских бегунов от автомобилей освободят Дворцовый проезд, Дворцовый мост, Биржевую площадь, а также Мытнинскую и Кронверкскую набережные.

Трасса пробега проложена одним кольцом по центральной части Петербурга. Спортсмены пробегут мимо здания Главного Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости, Эрмитажа, Марсового поля и других достопримечательностей.

Старт на дистанции 5 км будет дан в 12.00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что где в Петербурге вводят новые ограничения движения.

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