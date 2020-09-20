МЧС предупреждает: ветер не спешит покидать Петербург

МЧС предупреждает: ветер не спешит покидать Петербург
Завтра лучше держать окна закрытыми. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу призывает жителей и гостей Северной столицы не расслабляться: ураганный ветер пока не планирует покидать предела города.

Так, пресс-служба ГУ МЧС информирует, что, согласно прогнозам ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 21 сентября людям, находящимся в прибрежных районах Петербурга, следует быть осторожным. Усиление порывов ветра в этих местах может достигать 15 метров в секунду.

Спасатели напоминают о необходимости позаботиться как о собственной безопасности, так и о надежном месте для транспортного средства: находящиеся поблизости деревья, рекламные щиты, опоры ЛЭП и шаткие конструкции могут упасть, не выдержав порывов. Следует также убрать все вещи с балконов и закрыть окна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какую погоду россиянам может принести грядущая зима.

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