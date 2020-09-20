Мать девочки, оставленной в коляске на Бутлерова, привлекли к ответственности

Матери оставленной на ночь на улице девочки придется ответить по закону. Фото: pixabay.com

Матери оставленной на ночь на улице девочки придется ответить по закону. Фото: pixabay.com

Женщину, оставившую свою годовалую дочь ночью в коляске на улице Бутлерова в Калининском районе Санкт-Петербурга, привлекут к административной ответственности.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти. Нарушительница ответит за неисполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ) по закону: в лучшем случае, ей грозит словесное предупреждение, в худшем, штраф от ста до пятисот рублей.

Напомним, что коляску с ребенком сегодня утром на улице обнаружил прохожий. Девочку экстренно забрали в больницу, сейчас ей занимаются врачи. Нерадивую мать разыскивали правоохранительные органы, но позже она объявилась сама, позвонив в экстренную службу.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как развивались события в эту ночь по версии матери пострадавшей малышки.