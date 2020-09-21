«Отхватил»: Галкин показал флирт Пугачевой в мини

Российский телеведущий Максим Галкин восхитился ярким образом супруги, а Алла Пугачева в ответ начала кокетничать на камеру.

Новое видео юморист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Примадонна российской эстрады предстала в ярком образе, идеально подходящем для осени. Так, Пугачева позировала в черной, красном жакете, под который подобраны такого же цвета носки, и ботильонах на устойчивом каблуке.

«Какая красотка!» — сказал супруг на видео.

В ответ на это 71-летняя Алла Борисовна начала с ним флиртовать, отметив, что он «отхватил себе Жар-птицу».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Галкин решил отреагировать на непрекращающиеся слухи о его расставании с Аллой Пугачевой.