Бомж домогался до девочек на детской площадке на Каменноостровском

Бомж домогался до девочек на детской площадке на Каменноостровском
Преступление произошло на детской площадке. Фото: pixabay.com

Полиция Петроградского района задержала 44-летнего бомжа, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении 12-летних девочек-сестер.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 сентября в полицию обратились родители девочек — медсестра поликлиники и учитель школы. Они заявили, что 16 сентября неизвестный мужчина приставал к их дочерям. Это произошло на детской площадке на Каменноостровском проспекте.

В день обращения правоохранители задержали подозреваемого — им оказался 44-летний мужчина без определенного места жительства.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили по данному факту уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что несовершеннолетняя петербурженка пошла в полицию после развратных действий приятеля.

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