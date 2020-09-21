Смольный подал иск на миллиард рублей к бывшему подрядчику «Газпром Арены»

Сроки сдачи "Газпром Арены" в эксплуатацию несколько раз сдвигались, в итоге он заработал в 2017 году. Фото: Batphoto

Сроки сдачи "Газпром Арены" в эксплуатацию несколько раз сдвигались, в итоге он заработал в 2017 году. Фото: Batphoto

Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал в суд на корпорацию «Трансстрой», которая является бывшим подрядчиком на возведение стадиона «Газпром Арена».

Ведомство намерено взыскать с недобросовестного исполнителя работ 1,1 миллиард рублей. Информация об этом опубликована на портале «Электронное правосудие»: как следует из его данных, иск поступил в работу еще в пятницу, 18 сентября. В качестве третьих лиц Смольный заявил Фонд капитального строительства и реконструкции и банк «ВТБ».

Отметим, что власти Северной столицы судятся с корпорацией «Трансстрой» еще с начала строительства стадиона. Первая тяжба началась в 2015 году, после расторжения контракта с компанией. Правительство намерено взыскать неустойку с «Трансстроя», а тот, в свою очередь, настаивает на выплатах за проделанную, хоть и не завершенную, работу и считает расторжение соглашения нарушением.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Газпром» подал в суд на КГИОП из-за ситуации с Охтинским мысом.