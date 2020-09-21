Незаконная свалка на берегах реки Красненькой причинила ущерб на 1,4 млрд рублей

Незаконная свалка на берегах реки Красненькой причинила ущерб на 1,4 млрд рублей
Незаконная свалка заняла 26 тысяч "квадратов" земли. Фото: pixabay.com

Природоохранная прокуратура Северной столице проверила факт загрязнения берегов реки Красненькой в Кировском районе города и выявила нарушения почти на 1,5 млрд рублей.

На незаконную свалку неоднократно жаловались как местные жители, так и СМИ. Как показала проверка, инициированная правоохранителями, нелегальный завоз и складирование отходов организовали между устьем реки Красненькой и Юго-Западной ТЭЦ.

Площадь загрязненной территории составляет 26 тысяч квадратных метров, а ущерб, причиненный окружающей среде, оценивается в 1,4 миллиарда рублей. Следственные органы постановили начать уголовное преследование организаторов свалки. Возбуждено уголовное дело по факту порчи земли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский суд обязал ЗАО «ЗМК-Имущественный Комплекс» остановить загрязнение реки Славянки сточными водами.

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