Незаконная свалка на берегах реки Красненькой причинила ущерб на 1,4 млрд рублей

Природоохранная прокуратура Северной столице проверила факт загрязнения берегов реки Красненькой в Кировском районе города и выявила нарушения почти на 1,5 млрд рублей.

На незаконную свалку неоднократно жаловались как местные жители, так и СМИ. Как показала проверка, инициированная правоохранителями, нелегальный завоз и складирование отходов организовали между устьем реки Красненькой и Юго-Западной ТЭЦ.

Площадь загрязненной территории составляет 26 тысяч квадратных метров, а ущерб, причиненный окружающей среде, оценивается в 1,4 миллиарда рублей. Следственные органы постановили начать уголовное преследование организаторов свалки. Возбуждено уголовное дело по факту порчи земли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский суд обязал ЗАО «ЗМК-Имущественный Комплекс» остановить загрязнение реки Славянки сточными водами.