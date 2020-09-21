Хирурги Елизаветинской больницы провели уникальную операцию по удалению оторвавшегося катетера

Хирурги Елизаветинской больницы провели уникальную операцию по удалению оторвавшегося катетера
Пациентка выписана в удовлетворительном состояни. Фото: пресс-служба Елизаветинской больницы

Эндоваскулярные хирурги Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге провели уникальную операцию по удалению оторвавшегося от порта для химиотерапии катетера.

Пациентка, 63-летняя женщина, была доставлена в Елизаветинскую больницу из другого медицинского учреждения для того, чтобы местные хирурги извлекли оторвавшийся 16-сантиметровый фрагмент катетера. Сложность и уникальность случая заключается в том, что медики не стали прибегать к открытой операции и удаляли инородное тело через двухмиллиметровый прокол.

Установленный в подключичную вену для проведения химиотерапии, катетер мигрировал в правый желудочек: это могло привести к опасным для жизни последствиям, таким как нарушения ритма сердца, тромбоэмболия легочной артерии или сепсис. Сделав прокол диаметром 2 миллиметра на бедренной вене, хирурги с помощью специальной «эндоваскуляной ловушки» сумели «поймать» катетер и извлечь его.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что австралийские врачи готовится впервые в истории трансплантировать бионический глаз.

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