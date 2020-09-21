В Ленобласти выпустили из СИЗО экс-депутата, обстрелявшего лодку с людьми

В Ленинградской области суд города Приозерск не стал продлевать срок ареста бывшему муниципальному депутату из Петербурга Илье Русинову. Он был задержан из-за стрельбы по лодке, в которой находились люди.

Как сообщает ТАСС, следователям было отказано в продлении срока нахождения в СИЗО, а другую меру пресечения избирать не стали. Таким образом, Илья Русинов отпущен на свободу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти бывший депутат от «Единой России» расстрелял лодку с людьми. Все произошло 20 июня на территории дачного участка в поселке Мельниково. Незнакомые Русинову люди подплыли на лодке к его дачному участку, расположенному на берегу озера Любимовское. По версии следствия, мужчина открыл по ним стрельбу из неприязни. Он попал в женщину, она была госпитализирована.

Было открыто уголовное дело уголовное дело по факту стрельбы. Бывший депутат объяснил свои действия тем, что якобы увидел в руках у пассажиров лодки пистолет.