В Минздраве раскрыли причину смерти князя Владимира и Ярослава Мудрого

От онкологических заболеваний, с которыми до сих пор порой не в силах справиться современные врачи, люди погибали еще со стародавних времен, исключениями не становились и правители.

О причинах смерти деятелей России рассказал главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор НМИЦ Радиологии Минздрава России Андрей Каприн в ходе всероссийской акции «Неделя Здоровья».

По словам специалиста, рак является достаточно старым заболеванием, которым страдали различные известные деятели, в том числе креститель Руси князь Владимир и Ярослав Мудрый. Именно из-за онкологии они в свое время ушли из жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве рассказали о риске развития рака у бывших курильщиков. Повышенный риск заболеть раком легких у бросивших курить остается с ними на протяжении 10 лет. Только по прошествии этого периода времени человек полностью избавляется от клейма курильщика.