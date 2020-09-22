У кричащего о помощи голого мужчины на Белы Куна обнаружили белую горячку

У кричащего о помощи голого мужчины на Белы Куна обнаружили белую горячку
Очевидцы сфотографировали кричащего мужчину. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Во Фрунзенском районе Петербурга среди ночи прохожие заметили мужчину, который был раздет и звал на помощь. Позднее выяснилось, что у жильца 9-го этажа был приступ белой горячки.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 22 сентября. Мужчина звал на помощь в голом виде. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Петербургу, горожанин находился в доме 13/4 по улице Белы Куна. Мужчина 1983 года рождения высунулся из окна своей квартиры и чуть не выпал.

По данным ведомства, у него обнаружили белую горячку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы опубликовали фотографии голого мужчины, который истошно кричит «Помогите». Кадры разместили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

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ГУ МЧС России по Петербургу новости спб. происшествия


 

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