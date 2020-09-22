Авария на теплотрассе пробила асфальт на Караванной

Авария на теплотрассе пробила асфальт на Караванной
На Караванной провалился асфальт. Фото: vk.com/spb_today

На Караванной улице в центре Петербурга образовалась яма из-за прорыва теплотрассы. Асфальт провалился прямо на пешеходном переходе.

Об этом сообщили очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло примерно в час дня во вторник, 22 сентября, у дома №10 по Караванной улице. Прорыв произошел во время подготовки труб к отопительному сезону.

Специалисты ремонтной бригады «Теплосети» работают на месте происшествия и устраняют последствия аварии. После происшествия воду поспешили перекрыть, а движение на дороге остановили. Никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двор на Камышовой затопило из-за прорыва. Трубу прорвало в одном из дворов. Специалисты нашли дефект на трубопроводе диаметром 219 мм.

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