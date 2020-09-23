Kia запустила подписку на автомобили в Петербурге и еще шести городах

Kia запустила KiaMobility — пилотную программу подписки на свои автомобили в семи городах: Альметьевске, Брянске, Красноярске, Москве, Нижнекамске, Обнинске и Санкт-Петербурге.

Эта программа позволяет арендовать практически все модели южнокорейского бренда, представленные на российском рынке, на сутки, месяц или год. Для того, чтобы арендовать машину, достаточно заполнить онлайн-заявку и забрать авто. Целевой аудиторией KiaMobility считают, в том числе, туристов, молодых родителей и тех, кто находится в командировке.

Самая дешевая модель, Kia Rio, обойдется в 1 900 рублей при аренде на сутки, 33 000, если брать на месяце и 27 000 в случае аренды на год. Дороже всех стоит подписка на Kia Sorento: посуточная аренда обойдется в 3,5 тысячи рублей, месячная — в 60 тысяч, а годовая — в 51 тысячу рублей. В стоимость аренды, отметим, входит сервис, техосмотр, страховка и сезонная смена шин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самый популярный на российском рынке автомобиль «с пробегом» — Ford Focus.