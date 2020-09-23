В Ленобласти ранним утром тушили баню

В Ленобласти ранним утром тушили баню
Спасатели ликвидировали возгорание. Фото: Baltphoto

Спасатели ликвидировали огонь примерно за час.

В Киришском районе этим утром, 23 сентября, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области. Все случилось ближе к пяти утра в СНТ «Солнечный» – там не неустановленной причине вспыхнула баня. Огонь успел распространиться на площади 18 квадратных метров, когда на место прибыли восемь спасателей. Им на ликвидацию возгорания потребовалось около часа.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Подробности случившегося выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Киришском районе в ДТП скончался пешеход. Виновник инцидента скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают.

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