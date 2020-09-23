Дочь известного дизайнера Славиной найдена живой спустя сутки

Дочь известного дизайнера Славиной найдена живой спустя сутки
Девочку нашли спустя сутки. Фото: https://www.instagram.com/nfashion.ru/

Мать отметила, что ребенок не очень рад видеть свою семью.

Волонтеры «Лиза Алерт» нашли 12-летнюю дочку дизайнера Надежды Славиной. Об этом женщина сообщила в своем Instagram-аккаунте. Девочка ушла в школу, после шестого урока покинула здание и больше ее никто не видел. Отмечается, что Диана перед этим отдала свой телефон однокласснику, а также оставила какое-то послание. Понадобились сутки, чтобы ее отыскать.

Славина отмечает, что ребенок не особо рад видеть свою семью. Диану отправили к психологам, затем у нее собираются взять анализы. Дизайнер добавила, что девочка рассказывает про нее «какие-то жуткие вещи», пишет РИА Новости.

Ранее в gazetas.pb.ru сообщалось, что в лесу Ленобласти нашли мертвым пропавшего без вести мужчину. Мужчина на машине уехал в лес и не вернулся, на связь все это время не выходил.

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