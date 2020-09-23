На Маршала Жукова «перевертыш»: на крыше оказалась Toyota

Непонятно, есть ли пострадавшие. Фото: vk.com/spb_today

Непонятно, есть ли пострадавшие. Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших ничего не сообщается.

На проспекте Маршала Жукова сегодня утром, 23 сентября, произошла авария с «перевертышем». Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Участниками инцидента стали два автомобиля – после столкновения Toyota и Audi, первая оказалась на крыше.

Есть ли пострадавшие – не уточняется. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидентах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Киришском районе в ДТП скончался пешеход. Виновник инцидента скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают.