Минометную мину времен войны выбросили в черном пакете на помойку в Ленобласти

В Ленобласти нашли боеприпас. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Ленобласти нашли боеприпас. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Ломоносовском районе Ленобласти утилизировали минометную мину времен Великой Отечественной войны. Кто-то положил боеприпас в черный пакет и просто отнес к мусорке.

Об опасной находке, которую сделали в селе Русско-Высоцкое, рассказали в ГУ Росгвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что подозрительный черный пакет лежал у мусорного бака.

На место отправили взрывотехников ОМОН. Они установили, что выброшена была 81-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны. Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.

В этом же районе в садоводстве нашли корпус от 105-миллиметровой минометной мины. Опасности снаряд не представлял, но его решено было утилизировать.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Кировском районе Санкт-Петербурга в одной из квартир обнаружили оружие и боеприпасы.