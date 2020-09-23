В Ленобласти задержали адвоката и его соучастника, присвоивших земли в СНП на 413 млн рублей

В Ленобласти 49-летнего председателя садового некоммерческого партнерства, который сейчас работает адвокатом, и другого 50-летнего члена правления СНП задержали за злоупотребление полномочиями и умышленное уничтожение имущества.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти, речь идет о СНП, расположенном на территории Всеволожского района. Председатель совместно с другими членами правления СНП распределил земельные участки так, чтобы его семье достались 69 участков, а его семье его знакомого — 62 участка

Изъятие участков повлекло возможности получения СНП вступительных, целевых и членских взносов на сумму не менее 413 млн рублей.

Кроме того, в сентября по указанию председателя был снесен законно построенный дачный дом. Владелец снесенного жилища оценил материальный ущерб на сумму более 7 млн рублей.

Председателя и его 50-летнего знакомого задержали. В скором времени им предъявят обвинение.

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