На перекрестке Нерчинской и Коллонтай сбили пешехода, бегущего к трамваю

На перекрестке Нерчинской и Коллонтай сбили пешехода, бегущего к трамваю
На месте экстренные службы. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. На место происшествия приехали два автомобиля скорой помощи, машины ДПС и МЧС.

Дорожный инцидент случился вечером в среду, 23 сентября, на пересечении улиц Коллонтай и Нерчинской. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на участке образовалась крупная пробка. Машины экстренных служб перегородили дорогу автомобилям. Также зафиксировано, что на проезжей части лежит человек, его окружили сотрудники и прохожие.

В комментариях к записи пользователи указали, что люди переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пользователи предположили, что пешеходы спешили на остановку, к которой подъехал трамвай.

В настоящее время выясняются детали случившегося.

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