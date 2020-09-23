В Ленобласти мотоциклист разбился в аварии с «Шевроле Нива»

В Ленобласти мотоциклист разбился в аварии с &#171;Шевроле Нива&#187;
Мотоциклист умер в больнице. Фото: pixabay

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием иномарки «Шевроле Нива» и мотоцикла Harley-Davidson. Водитель последнего умер в больнице.

Согласно информации отдела пропаганды регионального УГИБДД, все произошло на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Дорожников в городе Кингисепп. 55-летняя женщина на «Шевроле Нива» вылетела на встречную полосу во время маневра на перекрестке, где сбила мотоцикл, за рулем которого ехал 48-летний мужчина.

Сообщается, что пострадавший мотоциклист был госпитализирован, однако его травмы оказались смертельными. Он скончался в медучреждении.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии и устанавливают обстоятельства, при которых она произошла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Нерчинской и Коллонтай сбили пешехода, бегущего к трамваю.

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