В Ленобласти мотоциклист разбился в аварии с «Шевроле Нива»

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием иномарки «Шевроле Нива» и мотоцикла Harley-Davidson. Водитель последнего умер в больнице.

Согласно информации отдела пропаганды регионального УГИБДД, все произошло на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Дорожников в городе Кингисепп. 55-летняя женщина на «Шевроле Нива» вылетела на встречную полосу во время маневра на перекрестке, где сбила мотоцикл, за рулем которого ехал 48-летний мужчина.

Сообщается, что пострадавший мотоциклист был госпитализирован, однако его травмы оказались смертельными. Он скончался в медучреждении.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии и устанавливают обстоятельства, при которых она произошла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Нерчинской и Коллонтай сбили пешехода, бегущего к трамваю.