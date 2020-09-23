Самый маленький в мире холодильник изобрели в Калифорнии

Самый маленький в мире холодильник изобрели в Калифорнии
Изобретенный учеными холодильник работает в миллионы раз быстрее обычного. Фото: unsplash

Калифорнийские ученые изобрели самый миниатюрный в мире холодильник. Его размер составляет всего 100 нанометров, что составляет 0.0000001 миллиметра.

Как сообщает Naked Science, самым маленьким холодильником назвали термоэлектрическое охлаждающее устройство объемом всего 1 кубический нанометр, скорость охлаждения которого в миллионы раз превышает скорость обычного холодильника. Использованная при его создании разработка может положить начало для технология для борьбы с перегревом микроэлектроники.

Для создания микрохолодильника физики использовали два материала — теллурид висмута и сурьма-висмут. Глубже изучив эту технологию ученые смогут изобрести еще более мелкие устройства с более высокой эффективностью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сингапурские ученые напечатали на 3D-принтере еду.

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