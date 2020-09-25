Московский ЦУМ оштрафовали на миллион рублей за эпидемиологические нарушения

Власти Москвы приняли решение оштрафовать ЦУМ на миллион рублей за пренебрежение введенным масочно-перчаточным режимом.

Об этом стало известно в пятницу, 25 сентября. Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире канала «Москва24» подчеркнул, что штрафы за подобные правонарушения весьма значительные. К ответственности уже привлечены многие предприятия, которым выписано более 15 тысячи штрафов. Не стал исключением и ЦУМ, в котором не соблюдались в должной мере предписания Роспотребнадзора.

Отметим, что только с начала мая в столице были закрыты 43 торговых организации по причине отсутствия средств индивидуальной защиты у продавцов и покупателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заведующую петербургской больницы оштрафовали за нарушения по COVID-19. Суд посчитал, что врач допустил нарушения, которые могут привести к распространению новой коронавирусной инфекции.