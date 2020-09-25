В Ленобласти проверят системы оповещения населения

Проверку системы проведут 2 октября в период с 11 до 13 часов. Фото: pixabay

Проверку системы проведут 2 октября в период с 11 до 13 часов. Фото: pixabay

В Ленинградской области проверят техническую исправность систем оповещения населения об угрозе возникновения ЧС.

Технические мероприятия в регионе пройдут в пятницу, 2 октября, с 11:00 до 13:00. Оповещения местные жители услышат по радио и телевидению, а также из уличных громкоговорителей. Заработают и электросирены.

Начиная с 11:38 сигналы российских обязательных общедоступных каналов на радио и телевидении временно заменят сигналом «технической проверки». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Жителей и гостей Ленобласти просят не беспокоиться и не паниковать из-за проводимой проверки, а также относиться к ней с пониманием. Плановый осмотр систем на работоспособность позволяет выявлять неисправности и принимать меры к их оперативному исправлению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти проверили систему оповещения населения при ЧС. В последний раз проверка в 47 регионе проводилась в марте.