Кержаков попросил у суда рассрочку для погашения задолженности по алиментам

В Северной столице продолжаются судебные разбирательства с участием бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова, не желающего платить алименты на содержание детей от своих предыдущих жен.

В пятницу, 25 сентября, стало известно, что суд удовлетворил просьбу Кержакова о рассрочке по долгу и обязал спортсмена ежемесячно выплачивать бывшей супруге Марии Кержаковой по 250 тысяч рублей. Напомним, в общей сложности Кержаков задолжал 9 миллионов средств, положенных на обеспечение дочери Даши. Об этом сообщает «КП — Петербург».

Помимо этого, по решению суда новый тренер футбольного клуба «Томь» должен выплачивать в качестве алиментов 1/6 от своего дохода. С учетом финансового положения Кержакова до назначения на новую должность данная часть заработка составляла порядка 70-80 тысяч рублей. В настоящее же время сумма может вырасти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кержаков возглавит ФК «Томь».