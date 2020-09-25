В Петербурге на «Бизнес-завтраке» добра обсудили поддержку благотворительности

В Северной столице в пятницу, 25 сентября, состоялся второй бизнес-завтрак, в ходе которого были подняты вопросы о поддержке благотворительных организаций и их проектов.

На встрече присутствовал председатель комитета по печати Владимир Рябовол, общественники, волонтеры, представители бизнеса и журналисты. На сегодняшней встрече особое внимание было уделено роли интернета и СМИ в продвижении различных благотворительных инициатив.

По итогам совместного обсуждения, стороны пришли к определенным решениям, которые в дальнейшем будут закреплены в качестве методических пособий для волонтеров и благотворительных фондов. Об этом сообщает комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Напомним, первая встреча в рамках проекта совета по развитию добровольчества состоялась 21 августа. В ближайшем будущем состоятся еще три таких мероприятия.

Отметим, что вице-губернатор Петербурга Александр Бельский в свою очередь заявил, что местные власти обязательно поддержат принятые на бизнес-завтраке решения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне рассказали, сколько жертвуют на благотворительность.