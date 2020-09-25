Лукашенко хочет построить морской порт в Ленобласти

Лукашенко хочет построить морской порт в Ленобласти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии готов выделить деньги на реализацию проекта.

В Ленинградской области может появиться новый морской пост, который построят по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС. Инициативу политик обсудил во время встречи с губернатором региона Александром Дрозденко.

Лукашенко хочет выделить деньги из кредита, выданного Минску Москвой. Также средства можно сэкономить при строительстве Белорусской АЭС.

«Мы очень много сейчас говорим и работаем над изменением логистики по поставкам наших товаров. Порты — это же Ленинградская область, нам надо договориться во что бы то ни стало»,

— считает глава Белоруссии.

Политик добавил, что об идее в курсе президент России Владимир Путин, который поддерживает инициативу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко ответил на критику из-за тайной инаугурации.

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