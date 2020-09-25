Захарова прокомментировала блокировку трех аккаунтов россиян в Facebook

Захарова прокомментировала блокировку трех аккаунтов россиян в Facebook
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД

Она убеждена, что таким образом пытаются вмешаться в дела страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что думает о блокировке трех российских аккаунтов в Facebook. Обо всем она заявила в эфире «Россия 24».

Захарова убеждена, что происходит «зачистка». Социальная сеть, думает представитель МИД РФ, пытается вмешиваться во внутренние дела страны.

«Создается таким образом ощущение, что есть некие агрессивные действия со стороны Российской Федерации в отношении Соединенных Штатов, общества, пользователей и так далее»,

— отметила Захарова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Захарова принесла извинения из-за неудачного шуточного поста о переговорах Вучича и Трампа. Захарова поспешила урегулировать зарождающийся конфликт. Она подчеркнула, что не хотела своей шуткой кого-либо обидеть

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