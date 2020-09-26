Реконструкцию теплосети на Бассейной завершат 20 октября

Сегодня Александр Беглов совершает объезд города. Градоначальник оценил ход реконструкции тепломагистрали на Бассейной улице в Московском районе.

Рабочая поездка губернатора состоялась в субботу, 26 сентября. Начавшийся в августе ремонт на указанном участке пообещали закончить к середине октября. До этого тепло в квартиры местных жителей будет поступать по временной схеме. Стоимость работ составила 220 млн рублей вместе прокладкой трассы и восстановлением благоустройства

В зоне теплоснабжения – 375 зданий, в том числе 20 детских учреждений, 10 лечебных, 183 жилых домов.

Также Беглов посмотрел на 1-ую Московскую котельную, где ведутся строительно-монтажные работы в рамках капремонта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов пообещал сохранить стихийный памятник погибшим от коронавируса медикам у Дома Радио. Речь идет об ограждении реставрируемого здания на Малой Садовой, где возник памятник погибшим от коронавирусной инфекции медикам.