В Шунглеровском лесопарке обнаружили артснаряд

Об опасном предмете сообщил прохожий, который вышел на прогулку.

В Петродворцовом районе еще 24 сентября обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Артснаряд нашел прохожий, который прогуливался по Шунгеровскому лесопарку. Он позвонил спасателям и заявил об опасной находке в семь часов вечера.

При первой же возможности боеприпас вывезли силами Западного военного округа. Его ликвидировали на полигоне. В результате никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что строители на Невской Дубровке нашли боеприпас весом полтонны. По словам очевидцев, вес огромной ржавой мины составил не менее 500 килограмм. Предположительно, ее могли сконструировать еще во времена Великой Отечественной войны.