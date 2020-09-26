Американца посадят на год в тюрьму из-за вечеринок во время пандемии

Американца посадят на год в тюрьму из-за вечеринок во время пандемии
Американец не прислушивался к замечаниям. Фото: pixabay.com

На мероприятия приходили как минимум по 50 человек.

Жителя Америки приговорили к году тюремного заключения из-за вечеринок во время пандемии коронавируса. Власти запретили проведение массовых мероприятий, но гражданин неоднократно нарушал это правило. Об этом сообщает РИА Новости. Потанцевать приходили более 50 человек, что могло повлиять на распространение инфекции.

Мужчину предупреждали о последствиях его поступков, но ему было все равно. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали американца.

«Сразу же после этого судья Луис Хеннесси приговорил 42-летнего Майерса из Хьюсвилла к одному году лишения свободы»,

— говорится в заявлении прокуратуры округа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что московские театры будут штрафовать за зрителей без масок.

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