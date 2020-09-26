В Москве из-за коронавируса скончались 18 человек

Общее количество умерших в столице составляет более пяти тысяч.

В Москве скончались 18 пациентов, у которых были положительные тесты на коронавирус, а также стоял диагноз «пневмония». Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-2019.

Эксперты просят россиян, которые чувствуют первые симптомы заболевания, оставаться дома. При ухудшении состояния стоит вызвать врача, чтобы не рисковать своей жизнью и жизнью других людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург сохраняет лидерство по летальной статистике от коронавируса. Далее идет Москва с 17 скончавшимися от Covid-19. Третье место делят Ростовская область и Дагестан. В этих регионах от COVID-19 умерли 9 человек