В Москве впервые с июня зафиксировали более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

В Москве впервые с июня зафиксировали более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
Болезнь вновь набирает обороты. Фото: rospotrebnadzor.ru

Ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции в Москве продолжает усложняться.

В воскресенье, 27 сентября, оперативный штаб по борьбе с COVID-19 предоставил обновленные данные по заболеваемости. За прошедшие сутки в Москве болезнь выявили у 2016 пациентов. Таких значительных цифр в столице не наблюдалось со 2 июня.

Также, стоит отметить, что суточный прирост составил 0,7%, ведь еще в субботу, 26 сентября, сообщалось о 1792 случаях коронавируса в городе.

Выздороветь и покинуть медицинские учреждения сумели еще 1126 человек. Скончались от тяжелого течения болезни 18 пациентов.

Всего в столице за все время пандемии инфекцию подхватили 285 776 человек.

Отметим, мэр Москвы Сергей Собянин ранее направил рекомендации по переводу сотрудников на удаленную работу в крупные городские компании. При этом, о возвращении школьников и студентов к дистанционному обучению речи пока не идет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявлено 7867 новых случаев коронавирусной инфекции.

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