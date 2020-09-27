На Невском проспекте мужчина выпал с балкона 5 этажа

На Невском проспекте мужчина выпал с балкона 5 этажа
Медики смогли лишь констатировать смерть. Фото: Pixabay

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины в центре Петербурге, сорвавшегося с карниза балкона на 5 этаже.

Несчастный случай произошел около 6:30 утра в воскресенье, 27 сентября, у одного из домов на Невском проспекте. Неизвестный мужчина по непонятным причинам оказался на карнизе балкона и пытался спуститься вниз. К сожалению, удержаться и завершить задуманное не получилось — пострадавший упал с высоты. Смерть наступила мгновенно из-за серьезного характера полученных травм. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на свой источник.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагедии, а также устанавливают личность погибшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге попытка сделать селфи закончилась падением с высоты для несовершеннолетней. В попытке сфотографироваться, 17-летняя девушка случайно упала с 4 этажа.

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