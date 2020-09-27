Под Петербургом вновь заметили северной сияние

Под Петербургом вновь заметили северной сияние
Северное сияние в Ленобласти. Фото: vk.com/aurora812

Жители Ленинградской области в очередной раз смогли полюбоваться небом, окрашенным в яркие цвета северным сиянием.

Сияние было замечено очевидцами в ночь на воскресенье, 27 сентября, в деревне Ириновка в Рахьинском городском поселении Всеволожского района. Отметим, что на снимках любителей северного сияния в этой местности замечен черешчатый дуб, являющийся памятником федерального значения. Фотографии явления природы появились в группе «Северное сияние Спб Ленобласть» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, северное сияние на небе появляется из-за столкновения заряженных частиц с атомами в верхних слоях атмосферы. Наблюдать за разноцветным небесным полотном чаще всего можно в период с сентября по март. Сияния зимой и летом происходят значительно реже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на четверг жителям Петербурга и Ленобласти «показали» северное сияние.

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