Под Петербургом вновь заметили северной сияние

Жители Ленинградской области в очередной раз смогли полюбоваться небом, окрашенным в яркие цвета северным сиянием.

Сияние было замечено очевидцами в ночь на воскресенье, 27 сентября, в деревне Ириновка в Рахьинском городском поселении Всеволожского района. Отметим, что на снимках любителей северного сияния в этой местности замечен черешчатый дуб, являющийся памятником федерального значения. Фотографии явления природы появились в группе «Северное сияние Спб Ленобласть» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, северное сияние на небе появляется из-за столкновения заряженных частиц с атомами в верхних слоях атмосферы. Наблюдать за разноцветным небесным полотном чаще всего можно в период с сентября по март. Сияния зимой и летом происходят значительно реже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на четверг жителям Петербурга и Ленобласти «показали» северное сияние.