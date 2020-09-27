В Ленобласти мальчик споткнулся и угодил под поезд

В результате подростку отрезало ногу. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

В Кировском районе Ленинградской области произошел наезд поезда на 16-летнего подростка. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на УТ МВД по СЗФО. Мальчик, находясь на территории железнодорожной станции Пелла, споткнулся о скамейку на платформе, в результате чего угодил под колеса грузового поезда. Подросток выжил, но ему отрезало ногу.

Пострадавшего госпитализировали в больницу Шлиссельбурга, его состояние оценивается как тяжелое. У мальчика диагностировали травмы головы и всего тела, за ним наблюдают врачи.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец в капюшоне, отправившийся утром за грибами, угодил под колеса электропоезда. Мужчина скончался на месте от серьезности полученных травм. Проводится проверка.